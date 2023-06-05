«Проявляли особую жестокость». На Полтавщине задержана банда, которая требовала несуществующие долги у предпринимателей — СБУ 5 июня, 18:22 СБУ зарегистрировала случай вымогательства долга в сумме 30 тысяч долларов у одного из местных предпринимателей. (Фото:СБУ/Телеграм)

В понедельник, 5 июня, в результате спецоперации в Кременчуге СБУ обезвредила банду, которая терроризировала местных жителей и мошенническими методами требовала несуществующие долги от предпринимателей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила СБУ.

Преступники проявляли особую жестокость и в случае отказа от уплаты денег, угрожали владельцам бизнеса и их семьям смертельной опасностью. Кроме того, злоумышленники разворовывали имущество потерпевших.

Видео дня

Установлено, что деятельность преступной группировки координировал известный в регионе криминальный авторитет по прозвищу «Москва». Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение серьезных преступлений и был «смотрящим» в колонии, где отбывал наказание.

По «согласию» уголовника участники его банды «ставили на счетчик» представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов.

Осуществляя эту деятельность, преступники создавали нестабильную обстановку в регионе и пытались усилить свое влияние на криминальную ситуацию.

Сотрудники СБУ зарегистрировали случай вымогательства долга в сумме 30 тысяч долларов у одного из местных предпринимателей.

Пытаясь «выбить» деньги, они оказывали постоянное психологическое давление на мужчину и его семью и угрожали физической расправой. В конце концов, они силой отобрали автомобиль жены потерпевшего как «уплату за долг».

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали двух активных участников группировки.

Во время обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружено:

крупную сумму наличных, полученную от потерпевшего,



3 автомобиля, в том числе похищенный у жены потерпевшего предпринимателя,

записи черной бухгалтерии и долговые расписки,

оружие.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).