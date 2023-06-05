«Проявляли особую жестокость». На Полтавщине задержана банда, которая требовала несуществующие долги у предпринимателей — СБУ

5 июня, 18:22
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СБУ зарегистрировала случай вымогательства долга в сумме 30 тысяч долларов у одного из местных предпринимателей. (Фото:СБУ/Телеграм)

СБУ зарегистрировала случай вымогательства долга в сумме 30 тысяч долларов у одного из местных предпринимателей. (Фото:СБУ/Телеграм)

В понедельник, 5 июня, в результате спецоперации в Кременчуге СБУ обезвредила банду, которая терроризировала местных жителей и мошенническими методами требовала несуществующие долги от предпринимателей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила СБУ.

Преступники проявляли особую жестокость и в случае отказа от уплаты денег, угрожали владельцам бизнеса и их семьям смертельной опасностью. Кроме того, злоумышленники разворовывали имущество потерпевших.

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Установлено, что деятельность преступной группировки координировал известный в регионе криминальный авторитет по прозвищу «Москва». Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение серьезных преступлений и был «смотрящим» в колонии, где отбывал наказание.

По «согласию» уголовника участники его банды «ставили на счетчик» представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов.

Осуществляя эту деятельность, преступники создавали нестабильную обстановку в регионе и пытались усилить свое влияние на криминальную ситуацию.

Сотрудники СБУ зарегистрировали случай вымогательства долга в сумме 30 тысяч долларов у одного из местных предпринимателей.

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Пытаясь «выбить» деньги, они оказывали постоянное психологическое давление на мужчину и его семью и угрожали физической расправой. В конце концов, они силой отобрали автомобиль жены потерпевшего как «уплату за долг».

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали двух активных участников группировки.

Во время обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружено:

  • крупную сумму наличных, полученную от потерпевшего,

  • 3 автомобиля, в том числе похищенный у жены потерпевшего предпринимателя,

  • записи черной бухгалтерии и долговые расписки,

  • оружие.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Полтавская область Кременчуг Вымогательство

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