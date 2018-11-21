На полигоне в Ровенской области взорвался артснаряд – военная прокуратура

На полигоне в Ровенской области взорвался артиллерийский снаряд.

Как рассказали в пресс-службе военной прокуратуры западного региона, в момент взрыва снаряда группа военнослужащих остановилась с военной техникой.

В результате взрыва 19-летний солдат получил огнестрельное осколочное касательное ранение верхней трети правого плеча.

Его доставили в госпиталь и прооперировали. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по факту халатного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Ровенской области во время взрыва неизвестного предмета получил ранения военнослужащий 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.