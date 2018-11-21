На полигоне в Ровенской области взорвался артснаряд – военная прокуратура

На полигоне в Ровенской области взорвался артиллерийский снаряд.
Как рассказали в пресс-службе военной прокуратуры западного региона, в момент взрыва снаряда группа военнослужащих остановилась с военной техникой.
В результате взрыва 19-летний солдат получил огнестрельное осколочное касательное ранение верхней трети правого плеча.
Его доставили в госпиталь и прооперировали. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Открыто уголовное производство по факту халатного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Ровенской области во время взрыва неизвестного предмета получил ранения военнослужащий 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования