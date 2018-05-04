На полигоне в Черниговской области погиб контрактник

В Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщили в 72-ой отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

"В результате нарушения мер безопасности получил травмы не совместимые с жизнью военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И.А", говорится в сообщении.

По факту гибели солдата назначено служебное расследование.

Напомним, что в одной из воинских частей Ровно в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий.