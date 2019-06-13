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На полигоне в Одесской области испытали модернизированные ракеты Ольха

Вчера, 16:10
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На полигоне в Одесской области испытали модернизированные ракеты Ольха - фото

СНБО

Испытания прошли успешно

На полигоне в Одесской области прошли испытания модернизированных ракет Ольха-Р.

В них приняли участие секретарь Совет нацбезопасности и обороны Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак.

По словам секретаря СНБО, вопрос повышения боевого потенциала украинской армии является одним из важнейших для ведомства.

Фото: СНБО
Фото: СНБО

Отмечается, что ракеты Ольха — разработка конструкторов украинского государственного предприятия Луч в сотрудничестве с другими частными и государственными компаниями ОПК.

Производство мощного высокоточного оружия будет осуществляться по замкнутому циклу.

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Теги:   Испытания Ракетный комплекс Ольха СНБО

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