На полигоне в Одесской области испытали модернизированные ракеты Ольха
На полигоне в Одесской области прошли испытания модернизированных ракет Ольха-Р.
В них приняли участие секретарь Совет нацбезопасности и обороны Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак.
По словам секретаря СНБО, вопрос повышения боевого потенциала украинской армии является одним из важнейших для ведомства.
Отмечается, что ракеты Ольха — разработка конструкторов украинского государственного предприятия Луч в сотрудничестве с другими частными и государственными компаниями ОПК.
Производство мощного высокоточного оружия будет осуществляться по замкнутому циклу.