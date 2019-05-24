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На полигоне в Одесской области испытали две модернизированные реактивные системы

Сегодня, 15:14
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На полигоне в Одесской области испытали две модернизированные реактивные системы - фото

Укроборонпром

Укроборонпром готовится к государственным испытаниям ракет

На полигоне в Одесской области прошли успешные испытания модернизированных реактивных систем Ольха-М и Ольха-Р.

Как сообщили в Укроборонпроме, во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности ракет уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Отмечается, что модернизация направлена на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов.

«Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины», — сообщили в концерне.

Теги:   Испытания Ракетный комплекс Ольха Укроборонпром

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