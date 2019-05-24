На полигоне в Одесской области испытали две модернизированные реактивные системы Сегодня, 15:14 168 Цей матеріал також доступний українською Укроборонпром Укроборонпром готовится к государственным испытаниям ракет Укроборонпром

На полигоне в Одесской области прошли успешные испытания модернизированных реактивных систем Ольха-М и Ольха-Р.

Как сообщили в Укроборонпроме, во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности ракет уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Отмечается, что модернизация направлена на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов.

«Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины», — сообщили в концерне.