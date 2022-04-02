В Киевской и Черниговской областях оккупанты минируют свои позиции во время отступления 2 апреля, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Враг не отказывается от любых способов нанести вред (Фото:ООС)

На Полесском направлении российские оккупанты минируют заброшенные позиции во время отступления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Чтобы замедлить продвижение наших подразделений, оккупанты минируют заброшенные позиции путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации», — заявили в Генштабе.

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В другой части границы с Беларусью, близ Волынской области, нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов. Однако подразделения вооруженных сил Беларуси проводят усиленные мероприятия по оперативной и боевой подготовке.

«Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с Украиной», — сообщили в ВСУ.

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