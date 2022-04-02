В Киевской и Черниговской областях оккупанты минируют свои позиции во время отступления

2 апреля, 14:43
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Враг не отказывается от любых способов нанести вред (Фото:ООС)

Враг не отказывается от любых способов нанести вред (Фото:ООС)

Автор: Елена Басараб

На Полесском направлении российские оккупанты минируют заброшенные позиции во время отступления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Чтобы замедлить продвижение наших подразделений, оккупанты минируют заброшенные позиции путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации», — заявили в Генштабе.

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В другой части границы с Беларусью, близ Волынской области, нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов. Однако подразделения вооруженных сил Беларуси проводят усиленные мероприятия по оперативной и боевой подготовке.

«Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с Украиной», — сообщили в ВСУ.

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Теги:   Генштаб Черниговская область Оккупант Киевская область

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