В Киевской и Черниговской областях оккупанты минируют свои позиции во время отступления
Враг не отказывается от любых способов нанести вред (Фото:ООС)
На Полесском направлении российские оккупанты минируют заброшенные позиции во время отступления.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Чтобы замедлить продвижение наших подразделений, оккупанты минируют заброшенные позиции путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации», — заявили в Генштабе.
В другой части границы с Беларусью, близ Волынской области, нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов. Однако подразделения вооруженных сил Беларуси проводят усиленные мероприятия по оперативной и боевой подготовке.
«Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с Украиной», — сообщили в ВСУ.
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