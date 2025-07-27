155-я бригада остановила механизированный штурм под Покровском — видео

27 июля, 02:32
Это был первый за долгое время случай, когда враг использовал тяжелую бронетехнику для попытки прорыва украинской обороны (Фото: DeepStateUA/22230)

Украинские военные из 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской успешно отбили попытку механизированного штурма со стороны российских оккупантов в районе села Шевченко на Покровском направлении.

Об этом сообщает сама бригада и аналитический проект DeepState.

По информации DeepState, это был первый за долгое время случай, когда враг использовал тяжелую бронетехнику для попытки прорыва украинской обороны. Перед этим были зафиксированы мероприятия пехотных групп в направлении Покровска, поэтому атака имела последовательный характер.

«Подобный штурм является последовательной попыткой прорыва после захода пехоты в Покровск. Но удивляет выбор именно района села Шевченко, а не Зверево, где они и нашли слабое место», — отмечают аналитики.

Украинские бойцы отбили атаку, ликвидировав технику, которая давно является легкой целью для FPV-дронов, особенно на открытой местности.

«Враг всегда пытается накопить силы и пробить линию обороны. Стоит ожидать подобных атак, но, скорее всего, основным ресурсом останется пехота», — прогнозирует DeepState.

