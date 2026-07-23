Силы россиян превосходят в шесть раз. Командующий Нацгвардией Пивненко рассказал о ситуации на Покровском направлении
На Покровском направлении РФ активно применяет дроны, авиацию и пехоту (Фото: Александр Пивненко/Facebook)
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко посетил подразделения НГУ, выполняющие боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях. Он отметил, что наиболее сложной остается ситуация на Покровском направлении, где российские войска продолжают активные штурмовые действия.
Об этом Пивненко сообщил в Facebook в четверг, 23 июля.
По его словам, на Покровском направлении армия РФ не прекращает наступательных действий, используя ударные беспилотники, авиацию и значительные силы пехоты.
В то же время бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов» удерживают свои позиции и отражают атаки противника. На некоторых участках фронта соотношение сил достигает 1 к 6 в пользу российских войск.
Пивненко подчеркнул, что эффективная оборона стала возможной благодаря качественной разведке, своевременному обнаружению вражеских сил и средств, а также слаженным действиям украинских военных.
Отдельно командующий отметил работу бойцов Центра специального назначения «Омега», выполняющих задачи на различных участках фронта. По его словам, подразделение активно использует беспилотные системы, проводит ударно-поисковые операции и поражает цели в тылу противника.
«Мы продолжаем системно наращивать боевые возможности Национальной гвардии Украины, внедрять современные технологии и обеспечивать подразделения всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач», — добавил Пивненко.
По данным Генштаба, в течение 22 июля оккупанты 42 раза штурмовали позиции на Покровском направлении в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Шахово, Никаноровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия, а также в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Мирное, Светлое, Шевченко, Сергеевка.
13 июля аналитический проект DeepState сообщал, что направление на Гришино остается приоритетным для РФ. Там российские войска ведут штурмовые действия силами пехоты и с использованием мотоциклов.
Аналитики отмечали, что Россия «стянула» значительные силы к Покровску, и именно эти ресурсы россияне направляли на непрерывные штурмовые действия в направлении Гришино.