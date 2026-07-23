Силы россиян превосходят в шесть раз. Командующий Нацгвардией Пивненко рассказал о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении РФ активно применяет дроны, авиацию и пехоту (Фото: Александр Пивненко/Facebook)

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко посетил подразделения НГУ, выполняющие боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях. Он отметил, что наиболее сложной остается ситуация на Покровском направлении , где российские войска продолжают активные штурмовые действия.

Об этом Пивненко сообщил в Facebook в четверг, 23 июля.

По его словам, на Покровском направлении армия РФ не прекращает наступательных действий, используя ударные беспилотники, авиацию и значительные силы пехоты.

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Фото: Александр Пивненко/Facebook

В то же время бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов» удерживают свои позиции и отражают атаки противника. На некоторых участках фронта соотношение сил достигает 1 к 6 в пользу российских войск.

Пивненко подчеркнул, что эффективная оборона стала возможной благодаря качественной разведке, своевременному обнаружению вражеских сил и средств, а также слаженным действиям украинских военных.

Фото: Александр Пивненко/Facebook

Отдельно командующий отметил работу бойцов Центра специального назначения «Омега», выполняющих задачи на различных участках фронта. По его словам, подразделение активно использует беспилотные системы, проводит ударно-поисковые операции и поражает цели в тылу противника.

«Мы продолжаем системно наращивать боевые возможности Национальной гвардии Украины, внедрять современные технологии и обеспечивать подразделения всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач», — добавил Пивненко.

Фото: Александр Пивненко/Facebook

По данным Генштаба, в течение 22 июля оккупанты 42 раза штурмовали позиции на Покровском направлении в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Шахово, Никаноровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия, а также в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Мирное, Светлое, Шевченко, Сергеевка.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 22 июля / Фото: Генштаб ВСУ

13 июля аналитический проект DeepState сообщал, что направление на Гришино остается приоритетным для РФ. Там российские войска ведут штурмовые действия силами пехоты и с использованием мотоциклов.

Аналитики отмечали, что Россия «стянула» значительные силы к Покровску, и именно эти ресурсы россияне направляли на непрерывные штурмовые действия в направлении Гришино.