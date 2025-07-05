Российская армия активизировала наступательные действия в районе населенных пунктов Малиновка, Новооленевка и Попов Яр на Покровском направлении.

Об этом в пятницу, 5 июля, в эфире телемарафона Єдині новини сообщил командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.

По его словам, оккупанты пытаются закрепиться в «треугольнике» этих населенных пунктов, чтобы взять под контроль логистические маршруты в Мирноград и Покровск. Цель — усложнить подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и вообще дестабилизировать тыловые цепи поставок.

«Враг наносит удары дронами по медицинским автомобилям, если мы используем роботизированные комплексы для эвакуации раненых, то враг бьет по раненым», — подчеркнул Литвин.

Он также отметил, что уже восемь месяцев подряд на Покровском направлении продолжаются интенсивные штурмы — отдельные атаки могут длиться целый день.

Россияне используют мобильную технику для быстрого приближения к украинским позициям, оперативно-тактическую авиацию и управляемые авиабомбы: по его словам, по одному населенному пункту могут наносить до трех авиаударов одновременно.

«Враг бьет по нашему переднему краю артиллерийским огнем и постоянно штурмует используя мотоциклы, багги и мотоциклы, чтобы мы не могли их обнаружить и поразить дронами», — сказал Виталий Литвин.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что враг пытается прорваться на Покровском направлении — к северу от трассы, чтобы пройти в направлении Константиновки.

1 июля аналитики Deep State сообщили, что российская армия оккупировала Коптево, а также продвинулась в Торецке, Новосергиевке, возле Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара Донецкой области.

9 июня журнал The Economist сообщил, что российские офицеры, попавшие в плен к ВСУ, называют летнее наступление РФ «последним рывком», а его основными целями, по данным украинской разведки, станут Константиновка и Покровск Донецкой области.

В конце мая Институт изучения войны (ISW) также писал, что россияне в частности значительно расширили свое выступление на юго-запад от Константиновки Донецкой области, в частности, в районе Торецка.