Оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных, подчеркнули в Атеш (Фото: Alexander Ermochenko/Reuters)

Командование 506-го мотострелкового полка сухопутных войск вооруженных сил страны-агрессора РФ начало формировать на Покровском направлении штурмовые роты из женщин.

Об этом в пятницу, 24 октября, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своих агентов.

Партизаны отметили, что такие действия подтверждают «крайний цинизм и катастрофические потери врага».

«Это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных и готовы бросать на убой кого угодно, превращая женщин в пушечное мясо», — подчеркнули в Атеш.

Кроме того, по данным партизан, оккупанты используют женщин для инфильтрации.

«В случае неудачного штурма им приказано переодеваться в гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей вести разведку и передавать информацию о передвижении Сил обороны Украины», — пояснили в Атеш.

Как подчеркнули в партизанском движении, пути назад для таких женщин нет и их жизнь зависит лишь от «милости» командиров.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 24 октября, украинские защитники за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ составляют 1 135 080 человек.

22 октября сообщалось, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищены от российских ДРГ.