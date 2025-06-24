Один из российских захватчиков сдался в плен (Фото: Скриншот видео / ССО ВСУ / Telegram)

Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в ССО ВСУ, публикуя кадры операции и раскрывая ее детали.

Как отмечается, штурмовая группа россиян была уничтожена бойцами группы 144 Центра ССО совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов.

Накануне эта группа российских захватчиков помешала ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника.

«Операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро врагов попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены. Один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов „Боцмана“ и „Велика“ впоследствии сдался», — рассказали в ССО ВСУ.

Российского вояку направили дронами к украинским позициям, а затем эвакуировали.

«Если можно обменять его на кого-то из наших пацанов, не рискуя слишком, то почему бы этого не сделать», — подчеркнул командир группы Правый, который вместе с собратьями вывозил пленного оккупанта

Покровское направление остается самой горячей точкой на фронте. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 24 июня за сутки зафиксировано 165 боестолкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых действия врага.