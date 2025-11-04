Под Малой Токмачкой возникла «серая зона», россияне пытаются прорваться в село — DeepState

4 ноября, 20:22
В селе Малая Токмачка Запорожской области россияне пытаются закрепиться, продолжается зачистка (Фото: DeepState/Telegram)

Вдоль населенного пункта Малая Токмачка, на который армия РФ в октябре осуществила массивный накат, используя большое количество техники, появилась «серая зона».

Об этом сообщил аналитический проект DeepState во вторник, 4 ноября.

По словам аналитиков, российскую пехоту фиксировали непосредственно в селе. Однако ее сразу взялись зачищать и ликвидировать бойцы Сил обороны Украины.

«В тот момент важно было понять, сможет ли закрепиться враг и после отчаянных попыток штурмов продолжать попытки давления. И за последнее время были зафиксированы попытки врага с помощью пехоты пробираться в населенный пункт, прятаться на окраинах в руинах, домах и тому подобное. Но пока их удается уничтожать», — говорится в сообщении.

20 октября аналитический проект DeepState писал, что войска России активизировались на южном направлении. В течение дня они провели несколько штурмовых атак на участке Щербаки-Нестерянка-Роботино-Новопокровка-Мала Токмачка Запорожской области.

По словам аналитиков, для штурмов российские военные использовали разнообразную технику от тяжелой (танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать вглубь оборонительных позиций украинских сил.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область

