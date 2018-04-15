На Подоле в Киеве водитель Mercedes, поехав по встречке, спровоцировал ДТП с пострадавшими

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В результате ДТП пострадали два человека

В результате ДТП пострадали два человека

В воскресенье, 15 апреля, на подоле в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Daewoo Lanos.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, авария произошла недалеко от Почтовой площади.

Согласно имеющейся информации, водитель Mercedes решил поехать по встречной полосе движения, в результате чего и совершил лобовое столкновение.

"Пострадали два человека. Говорят, виновник аварии пьян. Как и где ему удалось выехать на встречку, неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве Mercedes выехал на встречку и, пытаясь уйти от полиции, врезался в Dacia Logan и еще три машины.

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