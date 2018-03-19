На Подоле в Киеве трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение транспорта

В понедельник, 19 марта, на улице Межигорской в Киеве произошло ДТП с трамваем, двигавшимся в сторону станции метро Контрактовая площадь.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.

При этом отмечается, что трамвай перекрыл движение транспорта.

"Улица Межигорская, второй вагон трамвая сошел с рельсов, перекрыв движение от метро Контрактовая площадь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье трамвай слетел с рельсов и врезался в электроопору.