На Подоле в Киеве такси врезалось в трамвай, движение общественного транспорта заблокировано
Сегодня, 10:09
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В пятницу, 7 декабря, на столичном Подоле автомобиль службы такси врезался в трамвай.
Как сообщает ТСН, ДТП произошло на улице Щекавицкой, недалеко от кинотеатра Жовтень.
Никто из людей во время аварии не пострадал.
Как видно на опубликованных фото с места происшествия, транспорт в результате столкновения серьезных повреждений также не получил, однако движение трамваем оказалось заблокированным.