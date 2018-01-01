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На Подоле в Киеве такси врезалось в трамвай, движение общественного транспорта заблокировано

Сегодня, 10:09
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ДТП произошло недалеко от кинотеатра Жовтень

Фото: ТСН

В пятницу, 7 декабря, на столичном Подоле автомобиль службы такси врезался в трамвай.

Как сообщает ТСН, ДТП произошло на улице Щекавицкой, недалеко от кинотеатра Жовтень. 

Никто из людей во время аварии не пострадал.

Как видно на опубликованных фото с места происшествия, транспорт в результате столкновения серьезных повреждений также не получил, однако движение трамваем оказалось заблокированным.

Теги:   Трамвай ДТП Киев

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