На Подоле в Киеве такси врезалось в трамвай, движение общественного транспорта заблокировано Сегодня, 10:09 134 Цей матеріал також доступний українською ДТП произошло недалеко от кинотеатра Жовтень Фото: ТСН

В пятницу, 7 декабря, на столичном Подоле автомобиль службы такси врезался в трамвай.

Как сообщает ТСН, ДТП произошло на улице Щекавицкой, недалеко от кинотеатра Жовтень.

Никто из людей во время аварии не пострадал.

Как видно на опубликованных фото с места происшествия, транспорт в результате столкновения серьезных повреждений также не получил, однако движение трамваем оказалось заблокированным.