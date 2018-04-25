На Подоле в Киеве из-за ДТП на трамвайных путях усложнено движение транспорта

В среду, 25 апреля, на Подоле в Киеве столкнулись автомобили Daewoo и Hyundai.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

При этом отмечается, что ДТП произошло на трамвайных путях, из-за чего образовалась пробка.

"На столичном Подоле произошла авария с участием автомобилей Daewoo и Hyundai. И хотя, судя по характеру повреждений, водители могли бы легко решить эту ситуацию с помощью электронного европротокола, они решили ждать полицию, чем серьезно осложнили движение по всему Подолу", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что на Дмитриевской в Киеве ДТП с участием трамвая и BMW заблокировало движение.