На Подоле в Киеве из-за ДТП на трамвайных путях усложнено движение транспорта

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Участники ДТП ждут полицию

Участники ДТП ждут полицию

В среду, 25 апреля, на Подоле в Киеве столкнулись автомобили Daewoo и Hyundai.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

При этом отмечается, что ДТП произошло на трамвайных путях, из-за чего образовалась пробка.

"На столичном Подоле произошла авария с участием автомобилей Daewoo и Hyundai. И хотя, судя по характеру повреждений, водители могли бы легко решить эту ситуацию с помощью электронного европротокола, они решили ждать полицию, чем серьезно осложнили движение по всему Подолу", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что на Дмитриевской в Киеве ДТП с участием трамвая и BMW заблокировало движение.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове