На российские подлодки в Севастополе грузили ракеты Калибр — СМИ 26 мая, 06:02 Цей матеріал також доступний українською Всего в составе Черноморского флота РФ задокументированы шесть подлодок проекта Варшавянка (Фото:ua.krymr.com)

В среду, 25 мая, в Южной бухте временно оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузили ракеты Калибр. К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

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Об этом пишет Крым.Реалии.

По состоянию на обед 25 мая у причалов в Южной бухте Севастополя были пришвартованы две подлодки проекта Варшавянка. К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150, а на восточном берегу бухты рядом с причалами стояли два длинномерных Камаза, в кузове которых были видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

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Всего в составе Черноморского флота РФ задокументированы шесть подлодок проекта Варшавянки: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Большой Новгород и Б-271 Колпино .

Эти подлодки могут ходить до 7500 миль, а их автономность составляет 45 суток. Экипаж – 52 человека, среди которых 12 офицеров. Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа Варшавянки несут каждый по 4 крылатых ракеты Калибр.

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