Ночью на подлете к Киеву уничтожили шесть дронов-камикадзе 2 ноября, 09:27 Обломки дрона-камикадзе иранского производства, которіе использует РФ (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В ночь на среду, 2 ноября, силы украинской ПВО сбили шесть дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, дроны удалось уничтожить в Киевской области на подлете к Киеву.

«Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице, уничтожено шесть Шахедов», — добавили там.

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Всего в Украине за ночь сбили 12 из 13-ти дронов-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ уточняли, что ударные беспилотники удалось уничтожить в восточных и центральных областях Украины, но конкретные регионы не назывались.

В ночь на 1 ноября войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.

В ночь на 2 ноября сообщалось, что по направлению Днепропетровской области в Полтавскую движутся Шахеды. Позже они были зафиксированы над Кременчугом.

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

При этом официальный Тегеран несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.

