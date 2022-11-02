Ночью на подлете к Киеву уничтожили шесть дронов-камикадзе

2 ноября, 09:27
Поделиться:
Обломки дрона-камикадзе иранского производства, которіе использует РФ (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Обломки дрона-камикадзе иранского производства, которіе использует РФ (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В ночь на среду, 2 ноября, силы украинской ПВО сбили шесть дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, дроны удалось уничтожить в Киевской области на подлете к Киеву.

«Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице, уничтожено шесть Шахедов», — добавили там.

Видео дня

Всего в Украине за ночь сбили 12 из 13-ти дронов-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ уточняли, что ударные беспилотники удалось уничтожить в восточных и центральных областях Украины, но конкретные регионы не назывались.

В ночь на 1 ноября войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.

В ночь на 2 ноября сообщалось, что по направлению Днепропетровской области в Полтавскую движутся Шахеды. Позже они были зафиксированы над Кременчугом.

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ2ackw2QQ&feature=emb_title

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Читайте также:
Киев получил новую ПВО — Кличко

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

При этом официальный Тегеран несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Киевская область Война России против Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X