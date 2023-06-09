На побережье Одессы заметили диван, холодильник и обломки домов с Херсонской области — фото, видео 9 июня, 11:25 Холодильник, который течение вынесло в Черное море (Фото:Скриншот видео/Соцсети)

После разрушения Каховской ГЭС и подтопления Херсонской области на берега Одесской области начало выносить мебель и бытовую технику.

Такие видео в местных пабликах начали публиковать 8 июня.

На них можно увидеть обломки от домов, окна, диван, холодильник, поврежденный уличный туалет, мусор, которые вынесло течением в Черное море. В то же время, как пишет Суспільне Одеса, там купаются люди.

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ОК Юг показало, как выглядит побережье Одесской области сверху.

Ранее власти города предупреждали, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в море могут попасть загрязняющие вещества и произойти засорение акватории. Находиться в пределах пляжных зон запрещено.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

По данным ОВА, по состоянию на утро 9 июня затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсона. Эвакуировали уже 2352 человека и около 550 животных.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.