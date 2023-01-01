На побережье Одессы обезвредили российскую мину — ОВА
Мину обезвредили путем подрыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Одессе на побережье обезвредили противокорабельную вражескую мину путем подрыва.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
«Одесса, выдыхаем. На побережье была контролировано обезврежена противокорабельная вражеская мина путем подрыва», — написал он.
Братчук также поблагодарил Силы обороны Украины за профессиональную работу.
Ранее СМИ сообщали, что на побережье Одессы вынесло вещи с российского крейсера Москва, который потопили украинские военные.