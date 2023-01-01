На побережье Одессы обезвредили российскую мину — ОВА

1 января, 19:47
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Мину обезвредили путем подрыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мину обезвредили путем подрыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Одессе на побережье обезвредили противокорабельную вражескую мину путем подрыва.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Одесса, выдыхаем. На побережье была контролировано обезврежена противокорабельная вражеская мина путем подрыва», — написал он.

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Братчук также поблагодарил Силы обороны Украины за профессиональную работу.

Ранее СМИ сообщали, что на побережье Одессы вынесло вещи с российского крейсера Москва, который потопили украинские военные.

https://www.youtube.com/embed/W-27J-nGlV4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Одесская область Российская агрессия Войска РФ мина

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