На побережье Одессы обезвредили российскую мину — ОВА 1 января, 19:47 Мину обезвредили путем подрыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Одессе на побережье обезвредили противокорабельную вражескую мину путем подрыва.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Одесса, выдыхаем. На побережье была контролировано обезврежена противокорабельная вражеская мина путем подрыва», — написал он.

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Братчук также поблагодарил Силы обороны Украины за профессиональную работу.

Ранее СМИ сообщали, что на побережье Одессы вынесло вещи с российского крейсера Москва, который потопили украинские военные.