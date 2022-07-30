Возле побережья в Одесской области обнаружили вражескую мину 30 июля, 18:31 Знак, предупреждающий о минах, на закрытом пляже в Одессе, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Возле побережья в Одесской области обнаружили мину. Ее обезвредили военные.

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



«Специалистами ВСУ обезврежена мина, которая была обнаружена в воде недалеко от побережья в одном из районов области», — говорится в сообщении.

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Братчук также напомнил об опасности отдыха в пляжной зоне и купании в море.

28 июля в Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания.

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