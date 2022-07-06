На пляже в Чернигове нашли осколок снаряда от РСЗО Ураган 6 июля, 06:10 Спасатели продолжают разминировать пляж Золотой берег (Фото:ГСЧС/Facebook)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на пляже Золотой берег в Чернигове нашли осколок снаряда от РСЗО Ураган.

Осколок снаряда обнаружили во время того, как 4−5 июля водолазы и саперы ГСЧС обследовали береговую линию и речку Десна.

«Каждый сектор, метр за метром, водолазы проходят дно водоема методом траления, используя при этом подводный дрон. Именно так ищут крупные взрывоопасные предметы. Во время такого обследования были обнаружены безопасные четырехметровые остатки реактивных систем залпового огня Ураган», — сказано в сообщении.

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Снаряд погрузили на Краз и увезли / Фото: ДСНС

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