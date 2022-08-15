Подрыв мины на пляже в Затоке: количество жертв возросло 15 августа, 14:12 Жертвами подрыва мины на пляже в Затоке стали уже три человека (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Количество погибших в результате подрыва мины на пляже в Затоке Одесской области возросло до трех человек.



Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице», — написал он.

14 августа группа мужчин, игнорируя объявленные ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, устроила отдых с купанием на одном из пляжей и подорвались на мине.

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