Подрыв мины на пляже в Затоке: количество жертв возросло
Жертвами подрыва мины на пляже в Затоке стали уже три человека (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Количество погибших в результате подрыва мины на пляже в Затоке Одесской области возросло до трех человек.
Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице», — написал он.
14 августа группа мужчин, игнорируя объявленные ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, устроила отдых с купанием на одном из пляжей и подорвались на мине.
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