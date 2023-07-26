На побережье в Николаевской и Одесской областях взорвались мины

26 июля, 12:34
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Из-за действий РФ с начала большой войны против Украины на черноморском побережье повышенная минная опасность (Фото:Радио Свобода)

Из-за действий РФ с начала большой войны против Украины на черноморском побережье повышенная минная опасность (Фото:Радио Свобода)

На побережье в Николаевской и Одесской областях сдетонировали мины неустановленного типа.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг, инцидент в Николаевской области произошел вечером во вторник, 25 июля. В результате детонации боеприпаса повреждены несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. Люди не пострадали.

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Утром в среду, 26 июля, недалеко от одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин.

В ОК Юг напомнили, что минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высока, она усугублена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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«Провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин. Будьте бдительны и осторожны», — отметили там.

В марте на пляже в Одесской области сдетонировала российская мина.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Мины Николаевская область Война России против Украины

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