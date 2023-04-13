«Подготовка к курортному сезону». В Крыму закрыли пляжи для купания, оккупанты роют окопы — видео 13 апреля, 08:58 Оккупанты строят укрепления и роют окопы на пляжах в Крыму (Фото:Скриншот видео Крымский ветер/Telegram)

Оккупационные власти Крыма закрыли пляжи для купания, там российские военные роют окопы.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, оборонительные сооружения российские оккупанты обустроили на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района на побережье Черного моря. Также окопы есть на берегу озера Донузлав.

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Другие местные озера тоже закрыли для купания в 2023 году.

В перечне мест, где в этом году будет запрещено купание — 16 территорий. Они включают десять пляжей на оккупированном полуострове.

В соцсетях также появилось видео, как выглядят теперь пляжи в Крыму.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.