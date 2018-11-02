02 ноября 2018, пятница

На Петровской аллее в Киеве нашли неизвестную могилу

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На гранитной плите было вырезано имя и фамилия

На гранитной плите было вырезано имя и фамилия

В пятницу, 2 ноября, на Петровской аллее в Киеве местная жительница обнаружила неизвестную могилу.

Как сообщают Вартові.Еспресо, она находилась возле памятника украинскому актеру Леониду Быкову.

По словам женщины, она обратила внимание на гранитную плиту, на которой было выцарапано имя и фамилия.

Как оказалось, это была самодельная могила.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Других подробностей на данное время нет.

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