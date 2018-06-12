12 июня 2018, вторник

На пешеходном переходе в Херсоне скорая сбила насмерть женщину

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Скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом
Фото: moz.gov.ua

Скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом

Во вторник утром, 12 июня, в Корабельном районе Херсона автомобиль скорой помощи сбил насмерть женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

При этом, как отмечают в Нацполиции, машина медиков ехала с включенными проблесковыми маячками.

"На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль скорой помощи, который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте", - рассказали в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный водитель подрезал на Столичном шоссе скорую, из-за чего та опрокинулась.

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