Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Кристина Бердинских
Новые лица по-старому. Как будем избирать парламент?
Александр Гольц
Трибунал России — не указ
Иван Яковина
Кто будет контролировать новый мир будущего?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

На пешеходном мосту в Киеве решили проверить все защитное стекло — Кличко

Сегодня, 18:30
382
Цей матеріал також доступний українською
На пешеходном мосту в Киеве решили проверить все защитное стекло — Кличко - фото

Информатор

Специалисты заменили поврежденные элементы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты проверят защитные стеклянные пленки на всех участках стеклянного пола нового пешеходного моста.

«Защитную стекло-пленку, поврежденную накануне вандалами, уже заменяют на новую. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком», - написал он в Facebook.

Напомним, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент стеклянного пола.

Теги:   Виталий Кличко Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 18:13

img
Опубликован полный текст нового Украинского правописания
Геополитика

Вчера, 21:33

img
Выборы в Европарламент: в Венгрии уверенно побеждает партия Орбана
Геополитика

Сегодня, 17:30

img
Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля

ТОП 3

События

25 мая, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
13933
События

25 мая, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
13374
События

Вчера, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
11342