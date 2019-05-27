На пешеходном мосту в Киеве решили проверить все защитное стекло — Кличко Сегодня, 18:30 382 Цей матеріал також доступний українською Информатор Специалисты заменили поврежденные элементы Информатор

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты проверят защитные стеклянные пленки на всех участках стеклянного пола нового пешеходного моста.

«Защитную стекло-пленку, поврежденную накануне вандалами, уже заменяют на новую. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком», - написал он в Facebook.

Напомним, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент стеклянного пола.