На пешеходном мосту в Киеве повредили защитную стеклянную пленку — Кличко Сегодня, 23:04 1107 Цей матеріал також доступний українською Информатор Пешеходный мост снова открыли Информатор

Мэр Киева Виталий Кличко проверил повреждения стеклянного пола нового пешеходного моста, которые появились на следующий день после торжественного открытия.

По его словам, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.

«Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - закаленное стекло - не пострадало», - сказал Кличко.

Поврежденные элементы стеклянного пола обещают заменить в течение суток. Сейчас эти участки огорожены, движение по мосту восстановлено.

Кличко также предложил в будущем выплачивать вознаграждение за любую информацию о лицах, которые будут пытаться повредить мост.

Напомним, что стеклянный пол пешеходно-велосипедного моста в центре Киева на следующий день после открытия покрылся мелкими трещинами.

25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, соединивший арку Дружбы народов и Владимирскую горку.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестовали стеклянный пол на прочность.