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На пешеходном мосту в Киеве повредили защитную стеклянную пленку — Кличко

Сегодня, 23:04
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На пешеходном мосту в Киеве повредили защитную стеклянную пленку — Кличко - фото

Информатор

Пешеходный мост снова открыли

Мэр Киева Виталий Кличко проверил повреждения стеклянного пола нового пешеходного моста, которые появились на следующий день после торжественного открытия.

По его словам, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.

«Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - закаленное стекло - не пострадало», - сказал Кличко.

Поврежденные элементы стеклянного пола обещают заменить в течение суток. Сейчас эти участки огорожены, движение по мосту восстановлено.

Кличко также предложил в будущем выплачивать вознаграждение за любую информацию о лицах, которые будут пытаться повредить мост.

Напомним, что стеклянный пол пешеходно-велосипедного моста в центре Киева на следующий день после открытия покрылся мелкими трещинами.

25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, соединивший арку Дружбы народов и Владимирскую горку.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестовали стеклянный пол на прочность.

Теги:   Владимир Кличко Киев

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