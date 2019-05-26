На пешеходном мосту в Киеве повредили защитную стеклянную пленку — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко проверил повреждения стеклянного пола нового пешеходного моста, которые появились на следующий день после торжественного открытия.
По его словам, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.
«Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - закаленное стекло - не пострадало», - сказал Кличко.
Поврежденные элементы стеклянного пола обещают заменить в течение суток. Сейчас эти участки огорожены, движение по мосту восстановлено.
Кличко также предложил в будущем выплачивать вознаграждение за любую информацию о лицах, которые будут пытаться повредить мост.
Напомним, что стеклянный пол пешеходно-велосипедного моста в центре Киева на следующий день после открытия покрылся мелкими трещинами.
25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, соединивший арку Дружбы народов и Владимирскую горку.
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестовали стеклянный пол на прочность.