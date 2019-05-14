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На перекрестке в Чабанах Киевской области автомобиль врезался на скорости в грузовик - видео

14 мая, 14:30
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На перекрестке в Чабанах Киевской области автомобиль врезался на скорости в грузовик - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

В результате ДТП есть пострадавшие

Во вторник, 14 мая, на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео аварии.

На нем видно, как белый автомобиль едет по крайнему правому ряду и врезается на скорости во встречный грузовик, поворачивавший на перекрестке.

Как сообщается, в результате столкновения есть пострадавшие, однако других данных на данное время не поступало.

Теги:   Видео ДТП Киевская область

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