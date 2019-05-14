На перекрестке в Чабанах Киевской области автомобиль врезался на скорости в грузовик - видео 14 мая, 14:30 2760 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный В результате ДТП есть пострадавшие Скриншот с видео Киев Оперативный

Во вторник, 14 мая, на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео аварии.

На нем видно, как белый автомобиль едет по крайнему правому ряду и врезается на скорости во встречный грузовик, поворачивавший на перекрестке.

Как сообщается, в результате столкновения есть пострадавшие, однако других данных на данное время не поступало.