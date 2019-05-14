На перекрестке в Чабанах Киевской области автомобиль врезался на скорости в грузовик - видео
14 мая, 14:30
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Во вторник, 14
мая, на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области произошло ДТП с участием
легкового автомобиля и грузовика.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео аварии.
На нем видно, как
белый автомобиль едет по крайнему правому ряду и врезается на скорости во
встречный грузовик, поворачивавший на перекрестке.
Как сообщается, в
результате столкновения есть пострадавшие, однако других данных на данное
время не поступало.