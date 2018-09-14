На пепелище детского лагеря Виктория в Одессе нашли второй кипятильник - СМИ

Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере Виктория по требованию отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище второй кипятильник, сообщает Слидство.Инфо.

Отмечается, что кипятильник обнаружили на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар.

"Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметило официальное следствие. Это - второй кипятильник, который удалось обнаружить на пепелище", - отмечают журналисты.

Первый прибор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания – в комнате художественного руководителя коллектива Адель Татьяны Егоровой. Она отдыхала в лагере вместе с детьми.

Официальное следствие рассматривало версию о том, что именно первый не выключенный кипятильник мог стать причиной пожара.

"По многочисленным показаниям очевидцев трагедии, в ночь пожара Татьяна Егорова якобы кричала, что забыла выключить кипятильник. Впрочем, сама руководительница ансамбля впоследствии эту информацию публично возразила. А в материалах производства существуют и другие свидетельства в пользу Егоровой. Так или иначе, следствие не смогло установить, мог ли первый найденный кипятильник действительно стать причиной пожара. Не подтвердились и другие вероятные причине возгорания", - пишет издание.

Второй электроприбор, который недавно на пепелище обнаружили независимые эксперты, передали правоохранительным органам. Также там нашли останки детей. Новые находки 10 месяцев пролежали под руинами сгоревшего корпуса.

Журналисты Слидство.Инфо обратились к председателю полиции Одесской области и спросили его, почему его подчиненные не выявили таких важных вещей. Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что без официальной "бумаги" невозможно говорить о том, важное доказательство или нет. По его мнению, это касается как останков детей, так и второго кипятильника.

"Обнаружение этих фрагментов - звучит цинично - никоим образом не влияет на ход расследования, и на факты - причинно-следственная связь", - отметил Головин.

Привлечь к расследованию новую группу специалистов в июне этого года разрешил Приморский райсуд Одессы. Суд принял ходатайство Алексея Мазура, дочь которого погибла в детском лагере Виктория.

На месте трагедии сейчас работают специалисты независимого института судебных экспертиз (Украина) и специалисты из Международного института экспертиз (Эстония).

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Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в детском лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. В результате погибли три девочки от 8 до 12 лет.

Официально правоохранители рассматривают несколько версий: поджог, нарушение правил пожарной безопасности и возгорание из-за использования электрических приборов.