На Печерске в Киеве ночью горел ресторан - видео

На бульваре Леси Украинки в Киеве в ночь на вторник, 2 июля, произошел пожар в ресторане Grill do Brasil.
Как сообщает Информатор, огонь охватил его летнюю террасу.
Спасателей на место происшествия вызвал случайный очевидец.
"Тушить пожар приехали две пожарные машины, также прибыли полицейские и "скорая". Спасатели оперативно сработали и уже в 03:50 полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Поскольку заведение ночью не работает, никто в результате инцидента не пострадал.
Причина происшествия устанавливается.
Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов в центре Киева произошел пожар.
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