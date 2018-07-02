02 июля 2018, понедельник

На Печерске в Киеве ночью горел ресторан - видео

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В результате пожара никто не пострадал
Фото: Информатор

В результате пожара никто не пострадал

На бульваре Леси Украинки в Киеве в ночь на вторник, 2 июля, произошел пожар в ресторане Grill do Brasil.

Как сообщает Информатор, огонь охватил его летнюю террасу.

Спасателей на место происшествия вызвал случайный очевидец.

"Тушить пожар приехали две пожарные машины, также прибыли полицейские и "скорая". Спасатели оперативно сработали и уже в 03:50 полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Поскольку заведение ночью не работает, никто в результате инцидента не пострадал.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов в центре Киева произошел пожар.

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