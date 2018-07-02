На Печерске в Киеве ночью горел ресторан - видео

В результате пожара никто не пострадал

На бульваре Леси Украинки в Киеве в ночь на вторник, 2 июля, произошел пожар в ресторане Grill do Brasil.

Как сообщает Информатор, огонь охватил его летнюю террасу.

Спасателей на место происшествия вызвал случайный очевидец.

"Тушить пожар приехали две пожарные машины, также прибыли полицейские и "скорая". Спасатели оперативно сработали и уже в 03:50 полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Поскольку заведение ночью не работает, никто в результате инцидента не пострадал.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов в центре Киева произошел пожар.