На Пасху оккупанты били по Украине снарядами с надписями Христос Воскрес 26 апреля, 10:01 Цей матеріал також доступний українською На Пасху оккупанты наносили беспрецедентные ракетные удары по областям Украины (Фото:Генштаб)

Во время Пасхальных праздников российские оккупанты наносили беспрецедентные ракетные удары по областям Украины.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского объявить перемирие в дни Пасхальных праздников, враг нанес беспрецедентные ракетные обстрелы не только на Донбассе, но и по другим областям Украины. Особенно циничным было то, что на снарядах, которые запускали оккупанты, были надписи Христос Воскрес», — отметил он.

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