На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки — Госспецсвязи
Россияне могут использовать Пасху для совершения кибератак (Фото:News Mag / Flickr)
Поскольку на Пасху не все смогут отметить праздник в семейном кругу и многие будут получать поздравления виртуально через различные мессенджеры или электронную почту, россияне могут использовать это для кибератак.
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Об этом Госспецсвязи предупреждает в Telegram.
Отмечено, что вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего «цепляют».
Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты советуют:
- Не переходить по любым ссылкам, полученным от незнакомцев;
- Не открывать вложенные файлы, отправленные в письмах с неизвестных адресов;
- С осторожностью относиться и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых, поскольку близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения;
- Самим не распространять сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников;
- Следить, чтобы собственные аккаунты в соцсетях были максимально защищены;
- С осторожностью относиться к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверять такую информацию на официальных источниках.
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