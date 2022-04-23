На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки — Госспецсвязи

23 апреля, 16:00
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Россияне могут использовать Пасху для совершения кибератак (Фото:News Mag / Flickr)

Россияне могут использовать Пасху для совершения кибератак (Фото:News Mag / Flickr)

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Поскольку на Пасху не все смогут отметить праздник в семейном кругу и многие будут получать поздравления виртуально через различные мессенджеры или электронную почту, россияне могут использовать это для кибератак.

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Об этом Госспецсвязи предупреждает в Telegram.

Отмечено, что вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего «цепляют».

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Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты советуют:

  • Не переходить по любым ссылкам, полученным от незнакомцев;
  • Не открывать вложенные файлы, отправленные в письмах с неизвестных адресов;
  • С осторожностью относиться и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых, поскольку близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения;
  • Самим не распространять сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников;
  • Следить, чтобы собственные аккаунты в соцсетях были максимально защищены;
  • С осторожностью относиться к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверять такую информацию на официальных источниках.
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Кибератаки Пасха Война России против Украины

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