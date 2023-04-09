Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре
Митрополит Епифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху (Фото:ПЦУ)
Митрополит ПЦУ Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.
Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.
О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.
«Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром», — отметил митрополит.
Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не покинули Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.
«Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не царил. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину», — говорит он.
По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут «мирно и спокойно» молиться и в Нижней Лавре, добавил Епифаний.
В это воскресенье, 9 апреля, предстоятель ПЦУ Епифаний также совершил службу на территории Лавры — божественная литургия в Вербное воскресенье прошла в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры.
В марте государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде. Впрочем, представители УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжают проводить там богослужения, в том числе под руководством митрополита Онуфрия.
Также они несколько раз не пустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело.
Руководство УПЦ МП во главе с экс-наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.
УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит разные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.