Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре 9 апреля, 16:28 Митрополит Епифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху (Фото:ПЦУ)

Митрополит ПЦУ Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.



О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.

«Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром», — отметил митрополит.

Видео дня

Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не покинули Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

«Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не царил. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину», — говорит он.

По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут «мирно и спокойно» молиться и в Нижней Лавре, добавил Епифаний.

В это воскресенье, 9 апреля, предстоятель ПЦУ Епифаний также совершил службу на территории Лавры — божественная литургия в Вербное воскресенье прошла в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры.

В марте государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде. Впрочем, представители УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжают проводить там богослужения, в том числе под руководством митрополита Онуфрия.

Также они несколько раз не пустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело.

Руководство УПЦ МП во главе с экс-наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит разные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.