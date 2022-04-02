В освобожденных районах Киевской области комендантский час продлится двое суток

2 апреля, 17:18
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Буча (1 марта 2022 года) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Буча (1 марта 2022 года) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В освобожденных от оккупантов Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области будет введен усиленный комендантский час. Он продлится с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

Война России против Украины - главные события 2 апреля

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Александр Павлюк в Telegram.

«В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны, комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Жители могут выходить на улицу только во время сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.

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Такие ограничения вводятся для того, чтобы устранить последствия российской агрессии — зачистить и разминировать территории.

Кроме того, глава ОВА призвал людей, которые выехали из этих районов, пока не возвращаться домой.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Комендантский час Киевская область Война России против Украины

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