На освобожденной территории Херсонской области обнаружили останки тел гражданских

11 ноября, 17:16
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По предварительным данным, тела принадлежат местным, погибшим во время оккупации (Фото:Офис Генерального прокурора via Telegram)

По предварительным данным, тела принадлежат местным, погибшим во время оккупации (Фото:Офис Генерального прокурора via Telegram)

В Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки тел гражданских. По предварительным данным, они принадлежат трем местным, погибшим во время оккупации населенного пункта.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

«При первичном осмотре скелетированных трупов заметили телесные повреждения посредством переломов костей черепа. Останки погибших направили для проведения комплекса экспертиз, в частности, ДНК-экспертизы», — говорится в сообщении.

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По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.

https://www.youtube.com/embed/mPdZzyFe9v0

Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Военное преступление Офис генерального прокурора Война России против Украины

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