На освобожденном юге остаются подразделения оккупантов, они готовят диверсии — Гуменюк

11 ноября, 23:27
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Украинские силы освободили более 3 тысяч квадратных км на юге страны. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские силы освободили более 3 тысяч квадратных км на юге страны. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские силы освободили более 3 тысяч квадратных км на юге страны. На этих территориях все еще остаются подразделения российских оккупантов, которые готовят диверсии.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

«Нам известно, что остались подразделения. Они пытаются, вероятно, провести диверсионные мероприятия. Работа на этом направлении продолжается, поэтому мы не спешим объявлять об освобождении территорий», — говорит Гуменюк.

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При этом она добавила, что число освобожденных территорий увеличилось в десятки раз.

«Если накануне мы говорили про 260 кв км, то сегодня это уже более 3 тысяч кв км», — подчеркнула спикер.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

В Минобороны сообщали, что ВСУ почти полностью контролируют украинский город.

По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

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