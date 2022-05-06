Оперативное командование Юг показало уничтожение российского ЗРК Тор на остове Змеиный — видео
По ЗРК был нанесен удар беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)
Украинские военные уничтожили на временно захваченном ВС РФ острове Змеиный российский тактический зенитный ракетный комплекс Тор.
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Об этом сообщило в пятницу, 6 мая, оперативное командование Юг, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно, что оккупанты разместили ЗРК таким образом, чтобы он был прикрыт с трех сторон постройками, однако от авиаудара беспилотника Байрактар его это все равно не уберегло.
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