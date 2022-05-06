Оперативное командование Юг показало уничтожение российского ЗРК Тор на остове Змеиный — видео

6 мая, 14:16
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По ЗРК был нанесен удар беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

По ЗРК был нанесен удар беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские военные уничтожили на временно захваченном ВС РФ острове Змеиный российский тактический зенитный ракетный комплекс Тор.

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Об этом сообщило в пятницу, 6 мая, оперативное командование Юг, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, что оккупанты разместили ЗРК таким образом, чтобы он был прикрыт с трех сторон постройками, однако от авиаудара беспилотника Байрактар его это все равно не уберегло.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/535698608078539/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия ЗРК Российская военная техника Байрактар Война России против Украины Остров Змеиный

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