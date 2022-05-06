Оперативное командование Юг показало уничтожение российского ЗРК Тор на остове Змеиный — видео 6 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською По ЗРК был нанесен удар беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские военные уничтожили на временно захваченном ВС РФ острове Змеиный российский тактический зенитный ракетный комплекс Тор.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщило в пятницу, 6 мая, оперативное командование Юг, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, что оккупанты разместили ЗРК таким образом, чтобы он был прикрыт с трех сторон постройками, однако от авиаудара беспилотника Байрактар его это все равно не уберегло.

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