На острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО — Одесская ОВА 14 мая, 10:39 Цей матеріал також доступний українською Бои за остров Змеиный продолжаются (иллюстративное фото) (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

На Змеином российские оккупанты пытаются установить системы противовоздушной обороны.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Смотрим на Приднестровье, какая имитация движений происходит, контролируем весь процесс. То же касается острова Змеиного, там враг пытается установить системы противовоздушной обороны, но соответствующие решения нашего военного руководства станут для врага роковыми», — сказал он.

Видео дня

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов 12 мая заявил, что Украина продолжит сражаться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно. Остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.



7 мая возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.



26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, затем — уничтожили еще два российских катера типа Раптор.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.