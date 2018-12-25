На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж Сегодня, 09:21 366 Цей матеріал також доступний українською Фото Наталья Кравчук / НВ Александр Барчан, начальник администрации Бердянского морпорта

Блокируемый россиянами с моря Бердянск почти перестал ловить рыбу, с трудом удерживает от краха порт, но живет надеждой на то, что настанет лето и сотни тысяч туристов помогут городу пережить тяжелые времена, пишет в своем репортаже журнал Новое Время.

На грани

Проблемы здесь начались в 2017 году, когда РФ начала монтировать автомобильную арку моста через Керченский пролив - узкий вход в Азовское море из моря Черного.

Как вспоминает Александр Барчан, начальник администрации Бердянского морского порта, тогда российский Минтранс заявил, что периодически проход по проливу они будут перекрывать. Так и случилось, и суда, идущие в Бердянск, стали временами запаздывать.

А уже в 2018‑м за дело взялись пограничники ФСБ России - они принялись останавли­вать и осматривать абсолютно все корабли, проходящие под Керченским мостом, который открыли в мае. "В тот момент груз из азовского региона потихоньку начал перераспределяться [не в пользу Бердянска]", - объясняет НВ Барчан.

За 11 месяцев 2018‑го мест­ный морской порт принял 215 кораблей - сразу на 108 судов меньше, чем за аналогичный период прошлого год

За 11 месяцев 2018‑го мест­ный морской порт принял 215 кораблей - сразу на 108 судов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И если пару лет назад Бердянск обработал 2,8 млн т грузов - в основном это металл, зерно и стройматериалы, то теперь, по состоянию на 1 декабря, лишь 1,7 млн т.

На войне и блокаде порт уже потерял (начиная с 2014 года) около 350 млн грн прибыли.

А в конце ноября Бердянск и вовсе замер. Случилось это в тот день, когда россияне атаковали группу украинских военных кораблей, попытавшихся попасть в Азовское море.

"В порт почти две недели не заходило ни единого судна: все ожидали каких‑то действий со стороны оккупанта", - рассказывает Мирослав Стецюк, начальник отдела пограничного контроля Бердянского пограничного отряда.

Сейчас каждый подчиненный Стецюка живет словно на краю войны - боеготовность повышена до самого высокого уровня.

В середине декабря российские пограничники вновь начали пропускать корабли с грузами в Азовском море.

Безрыбье

Впрочем, на центральном прос­пекте Бердянска, Азовском, ничто не указывает на то, что главный курортный город Запорожской области живет на военном положении и находится под угрозой атаки со стороны РФ.

Работают многочисленные кафе и рестораны. На качелях в парках радуются жизни дети. А пустой по случаю зимы пляж возле красивой и чистой набережной оккупировали чайки.

Но в центре города малолюдно. И никто не делает фото или селфи возле одной из главных местных достопримечательностей - памятника азовскому бычку.

Эта рыбка спасала жителей Бердянска от голода после окончания Второй мировой войны - ее в больших количествах ловили тогда в море. Сейчас с дарами моря появились проблемы у части местных жителей - рыбаков. Пограничники откровенно предупреждают профессиональных работников этой отрасли: выходить в море для них опасно.

Памятник бычку в Бердянске / Фото Наталья Кравчук / НВ

С момента оккупации Крыма и начала войны на востоке жизнь рыбаков и без того сильно осложнилась. Но когда Украина в марте 2018-го арестовала крымский рыболовецкий сейнер Норд, шедший под флагом России, все стало на порядок хуже.

Об этом НВ рассказал глава одной из местных рыболовец­ких фирм - единственный, кто согласился поговорить на эту тему. Да и тот общался на условиях анонимности, опасаясь, что его не так поймут и обвинят в отсутствии патриотизма.

"После Норда украинских рыбаков начали гонять [россия­не]", - рассказывает этот топ-менеджер.

На его работу (и труд коллег) в ближайшее время повлияет еще один фактор. Украина и Россия не договорились о квотах вылова рыбы на 2019 год. "С Нового года для русских мы браконьеры. Теперь можно ловить рыбу разве что с удочкой", - объясняет собеседник НВ, подчеркивая: местные рыбаки поддерживают Украину, но как им работать дальше, они не знают. А ведь с рыбного промысла живет где‑то треть населения города.

В ожидании туристов

Летом население 114‑тысячного города удваивается, а то и утраивается: Бердянск - один из самых популярных нынче украинских курортов на Азовском море. А в сезон-2016 здесь отдохнули и вовсе 1,5 млн туристов.

После аннексии Крыма поток желающих провести отпуск у моря заметно увеличился, признают в горисполкоме.

Когда сезон заканчивается, город накрывает тишина и спокойствие. И так было всегда. Поэтому единственное явное отличие жизни на военном положении для среднестатистических горожан - это то, что они теперь всегда с собой носят паспорта. На всякий случай.

Мирослав Стецюк, начальник отдела погранконтроля Бердянского пограничного отряда / Фото Наталья Кравчук / НВ

Единственное явное отличие жизни на военном положении для жителей Бердянска - это то, что они теперь всегда с собой носят паспорта

Когда сезон проходит, главным средоточием жизни в Бердянске становится порт. Он - государственный и является крупнейшим предприятием города. По официальным данным, здесь с учетом администрации, государственного и частных операторов работают более 2 тыс. человек. Еще больше рабочих рук за­действовано в транспортной сфере и логистике.

В прошлом году бюджет Бердянска составил чуть более 1 млрд грн. Из них пятая часть, более 200 млн, в местную казну при­шла из портовой отрасли.

Отчисления падают, потому что уменьшается грузопоток. Пос­ле атаки российских пограничников на украинские корабли в Азовском море отсюда ушел, например, важный клиент - компания Метинвест миллиардера Рината Ахметова, перевозившая через Бердянск металл.

Теперь порт перешел на четырехдневный режим работы, хотя дело пока не дошло до сокращений сотрудников.

Стецюк добавляет, что иногда корабли, идущие в Бердянск, по две-три недели ожидают в море в районе Керчи проверок со стороны российского ФСБ. “Задержка судна в первую очередь влияет на финансовые расходы”, — объясняет пограничник, а за его спиной у причала качается на мелкой волне задержанный его коллегами сейнер Норд. 26 декабря Украина готовится продать судно на аукционе. Стартовая цена - 1,47 млн грн

А город готовится к другому событию, до которого еще надо пережить зиму и весну, - к новому туристическому сезону. Впрочем, местные чиновники уверены, что с этим делом у них, да и у горожан, все сложится.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года.