На окраине временно оккупированного села Стрелковое Херсонской области взорвался автомобиль Chevrolet Aveo, в котором находились трое российских военных — операторов БпЛА так называемого центра специального назначения беспилотных систем Барс-Сармат.

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в ГУР МО.

По предварительным данным, все трое оккупантов, включая старшего группы, погибли на месте. Они представляли угрозу для Сил безопасности и обороны Украины, а также были причастны к террору против гражданского населения Херсонщины.

Подразделение Барс-Сармат сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Оно специализируется на разработке, испытании и боевом применении новейших беспилотных, робототехнических и радиоэлектронных систем, а также средств связи и управления. Командует центром бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ликвидированные захватчики входили в состав отряда Барс-1, который дислоцируется в оккупированном Геническе. Его возглавляет боевик с позывным Корсар, известный благодаря публичным фото рядом с Рогозиным.

«За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — добавили в ГУР.

3 июля в России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом Михаила Гудкова.

Гудков был генерал-майором и имел звание героя России и Приморья. Ранее он также командовал 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.