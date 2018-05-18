На Окружной в Киеве автомобиль сбил девушку, убегавшую от неизвестного

Пострадавшая уехала с места ДТП на такси, не дожидаясь полиции

В Киеве автомобиль Daewoo Nubira сбил на Окружной девушку, которая пыталась перебежать 10-полосную дорогу.

По словам водителя, во время ДТП он ехал на скорости приблизительно 70 километров в час в крайней левой полосе в сторону Теремков, передает Информатор.

"В это время дорогу пыталась перебежать девушка. Она уже была около отбойника, но ей не удалось его перепрыгнуть и ее откинуло на проезжую часть. Водитель, в свою очередь, не успел вовремя среагировать, так как девушка была одета полностью в темную одежду. Также водителя Daewoo заслепили проезжающие по встречной машины", - говорится в сообщении.

При этом водитель отметил, что девушка убегала через дорогу от неизвестного мужчины, который после аварии сразу скрылся.

Несмотря на это сама пострадавшая попросила не вызывать скорую и полицию, после чего уехала с места ДТП на такси.

В то же время водитель отмечает, что, судя по разбитой машине, пострадавшая как минимум получила ушибы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП погиб военный, пытавшийся перебежать восьмиполосный проспект.