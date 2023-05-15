ГУР: На оккупированных территориях юга Украины более 150 тысяч россиян. О наступлении речь не идет, готовятся к обороне 15 мая, 13:59 Украинские военные открывают огонь из РСЗО по российским позициям в Запорожской области, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины по состоянию на 15 мая остаются около 152 тысяч российских военных.

Об этом представитель Главного управления Минобороны Андрей Черняк заявил в комментарии РБК-Украина.

Он рассказал, что разведка не фиксирует отвод российских боевых подразделений с оккупированных территорий этих двух регионов, а движение связано с вывозом гражданских под прикрытием «эвакуации» и попытками забрать «все, что можно украсть».

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По словам Черняка, в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей россияне готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые.

«Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у них уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ними стоит, — это удерживание тех позиций, которые у них сейчас есть. О каком-то дальнейшем наступлении уже совершенно речь не идет», — сказал он.

В начале февраля в ГУР сообщали, что по состоянию на то время на территории Украины находились более 300 тысяч военных РФ.