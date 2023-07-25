Оккупанты угрожают учителям на оккупированных территориях депортацией за отказ в сотрудничестве — ЦНС

25 июля, 22:11
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российские оккупанты угрожают украинским учителям на временно оккупированных территориях депортацией, если они отказываются сотрудничать с «оккупационными властями».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

ЦНС отмечает, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупанты оказывают психологическое давление на педагогов, которые отказались работать на «оккупационную власть».

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По данным ЦНС, были зафиксированы случаи обысков в домах учителей, которые не присоединились к работе в оккупированной школе. Россияне делают это, ища доказательства сотрудничества преподавателей с Вооруженными силами Украины.

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Оккупанты также угрожали депортацией педагогам, если те не согласятся на сотрудничество с оккупационной администрацией.

В ЦНС добавили, что российские оккупанты сталкиваются с проблемой недостаточного количества учителей, которые могли бы работать в захваченных школах, поскольку местные жители отказываются сотрудничать. Поэтому они вынуждены привозить учителей из России.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Школы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Оккупант Учителя Оккупация Война России против Украины Временно оккупированные территории

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