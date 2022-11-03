На оккупированных территориях стали чаще пропадать люди, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста — Минобороны 3 ноября, 15:01 Роспропаганда с целью снижения панических настроений в обществе распространяет ложную и искаженную информацию (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

На временно оккупированных территориях в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях участились случаи исчезновения местных жителей.

Об этом сообщил во время брифинга представитель Минобороны Украины Александр Мотузянык.

По данным Минобороны, оккупанты проводят дополнительные фильтрационные мероприятия на временно оккупированных территориях. Местных жителей принуждают к выполнению тяжелых фортификационных работ на передовых позициях оккупантов.

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«Увеличилось количество случаев исчезновения местных жителей, а также проведения облав и охоты на мужчин призывного возраста, которых насильственно доставляют в военкоматы для обеспечения выполнения планов по мобилизации на временно оккупированных территориях», — сообщает Мотузянык.

Он добавил, что роспропаганда, чтобы снизить панических настроений в обществе, распространяет ложную и искаженную информацию о том, что с введением военного положения руководство РФ якобы увеличит объемы оказания гуманитарной помощи местному населению.

«Мы помним обо всех и о каждом из вас и обязательно вернемся с победой», — обратился Мотузянык к жителям временно оккупированных районов.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в области после выборочных обысков исчезают люди.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что россияне начали останавливать на улицах и проверять телефоны жителей временно оккупированного города, а за проукраинский контент владельца телефона могут забрать в плен.

По данным Минобороны на 2 ноября, в Украине считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек.