Арестовывают и требуют выкуп. Маляр рассказала о методах обогащения россиян на оккупированных территориях
Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)
На временно оккупированных территориях Украины российские военнослужащие арестовывают гражданских жителей за якобы «сотрудничество» с ВСУ, после чего требуют деньги за освобождение у близких и родственников.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
Арестовывают граждан, по словам Маляр, на основании якобы «контрразведывательных мероприятий», причем преимущественно предпринимателей и других состоятельных местных жителей.
Она отметила, что по состоянию на начало этой недели в населенном пункте Нижние Серогозы на временно оккупированной территории Херсонщины с целью получения «выкупа» россияне арестовали около сотни человек.
По данным по состоянию на начало 2023 года, на захваченной части Херсонщины остается 20−30% населения. Сейчас выезд оттуда закрыт, люди могут выезжать исключительно через временно оккупированный Крым.
Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают работникам и пенсионерам не выдавать гуманитарную помощь.