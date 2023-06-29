Арестовывают и требуют выкуп. Маляр рассказала о методах обогащения россиян на оккупированных территориях 29 июня, 13:48 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

На временно оккупированных территориях Украины российские военнослужащие арестовывают гражданских жителей за якобы «сотрудничество» с ВСУ, после чего требуют деньги за освобождение у близких и родственников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Арестовывают граждан, по словам Маляр, на основании якобы «контрразведывательных мероприятий», причем преимущественно предпринимателей и других состоятельных местных жителей.

Видео дня

Она отметила, что по состоянию на начало этой недели в населенном пункте Нижние Серогозы на временно оккупированной территории Херсонщины с целью получения «выкупа» россияне арестовали около сотни человек.

По данным по состоянию на начало 2023 года, на захваченной части Херсонщины остается 20−30% населения. Сейчас выезд оттуда закрыт, люди могут выезжать исключительно через временно оккупированный Крым.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают работникам и пенсионерам не выдавать гуманитарную помощь.