Арестовывают и требуют выкуп. Маляр рассказала о методах обогащения россиян на оккупированных территориях

29 июня, 13:48
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

На временно оккупированных территориях Украины российские военнослужащие арестовывают гражданских жителей за якобы «сотрудничество» с ВСУ, после чего требуют деньги за освобождение у близких и родственников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Арестовывают граждан, по словам Маляр, на основании якобы «контрразведывательных мероприятий», причем преимущественно предпринимателей и других состоятельных местных жителей.

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Она отметила, что по состоянию на начало этой недели в населенном пункте Нижние Серогозы на временно оккупированной территории Херсонщины с целью получения «выкупа» россияне арестовали около сотни человек.

По данным по состоянию на начало 2023 года, на захваченной части Херсонщины остается 20−30% населения. Сейчас выезд оттуда закрыт, люди могут выезжать исключительно через временно оккупированный Крым.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают работникам и пенсионерам не выдавать гуманитарную помощь.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Минобороны Украины Война России против Украины Анна Маляр Временно оккупированные территории

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