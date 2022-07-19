«Как в первый месяц оккупации». На захваченных территориях началась вторая волна эвакуации — мэр Мелитополя

19 июля, 15:43
Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации.

«Вторая волна идет сейчас. Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находятся более тысячи человек. И это вторая волна. Она примерно такая же по интенсивности, как в первый месяц оккупации», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что третья волна эвакуации ожидается ближе к отопительному сезону.

«Отопительный сезон на временно оккупированной территории, скорее всего, не начнется. Сегодня нет газа, нет квалифицированных сотрудников, которые могут подготовить город. И они (оккупанты — ред) этим не занимаются, им плевать на людей», — сказал Федоров.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предупреждала, что накануне отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области.

Также ранее Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.

Тех, у кого нет такой возможности, просили готовить укрытия, запасаться водой и едой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Эвакуация Мелитополь Иван Федоров

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