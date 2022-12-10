На оккупированных территориях Луганской области оккупанты пытаются ввести военную подготовку для школьников — ОВА 10 декабря, 10:58 Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вместо каникул хотят ввести военную подготовку детей.



Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.



«В так называемой „ЛНР“ вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учащихся 8-х и 10-х классов организовать курс молодого бойца», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что пропаганда для оккупантов важнее света, воды или тепла.



Кроме того, по данным ОВА, россияне продолжают принудительную интеграцию всех сфер. В частности, предприниматели из ОРЛО, которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

