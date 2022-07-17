Проводят представители ФСБ. На оккупированных территориях Луганской области продолжается вторая волна мобилизации — Гайдай 17 июля, 14:25 Мобилизация в ОРДЛО (Фото:REUTERS / Александр Ermochenko)

На оккупированных территориях Луганской области мобилизация проходит постоянно, сейчас идет вторая ее волна.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечено, что первую волну проводили представители так называемой «ЛНР», которые за взятку не отправляли некоторых мужчин воевать. Вторую волну мобилизации проводят уже представители ФСБ. Они не берут деньги и имеют четкую команду — всех отправлять на фронт.

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«Иногда так называемая местная власть прибегает к уловкам: размещают объявления о работе с большими зарплатами. Оформляющимся на работу на следующий день приносят повестки», — рассказал Гайдай.



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